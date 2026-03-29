Sono state annunciate tre nuove aperture da parte di un noto imprenditore nel settore della nautica, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta nel porto locale. L’iniziativa prevede l’incremento di servizi e posti di lavoro, mentre l’area tra il centro e la Marina registra nuovi investimenti e progetti di sviluppo. La strategia mira a valorizzare l’area portuale e a potenziare le attività commerciali.

Più servizi, più offerta, più posti di lavoro. Il territorio, dal centro alla Marina, continua ad attrarre investimenti e progetti di rilancio. Ad avviare la stagione primavera-estate è innanzitutto "LMDV Hospitality", la holding del patron di "Luxottica" Leonardo Maria Del Vecchio che in Versilia ha il suo palcoscenico privilegiato a Marina. Si tratta, in particolare, di un tris di aperture. Venerdì ha riaperto i battenti il beach club " Casa Fiori Chiari Versilia " (ristorante e spiaggia), incentrata sulla cucina tradizionale italiana, con il cuore a Napoli, all’insegna di autenticità, convivialità e riconoscibilità, e con la direzione gastronomica affidata a Massimiliano Marfè e Fabio Carlone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Del Vecchio, tris di aperture per la rilanciare l’offerta della Marina

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