Da domani, nella palazzina ex Maternità di viale Savoia a Lodi, prenderanno il via le prime attività della Casa di comunità. L’edificio, recentemente riqualificato, ospiterà servizi medici e sportelli d’ascolto rivolti ai cittadini. Questa apertura segna l’inizio di una serie di interventi previsti per migliorare l’assistenza sanitaria e il supporto sociale nella zona.

Lodi, 29 marzo 2026 – Entrano nel vivo da domani le prime attività della Casa di comunità di Lodi nella palazzina ex Maternità di viale Savoia, recentemente riqualificata. È il primo passo concreto di un percorso più ampio che porterà all’avvio progressivo di ulteriori servizi. In questa fase saranno attivati il Punto unico di accesso (Pua), gli uffici di Scelta e revoca e uno sportello Cup per prenotare visite ed esami. È previsto inoltre l’arrivo dei servizi di Cure primarie, tra cui l’ Ambulatorio medico temporaneo e il servizio di Continuità assistenziale. Dal 13 aprile si sposteranno nella nuova sede anche l’ ufficio Invalidità civile e la Commissione invalidi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Debutta la Casa di comunità: servizi medici e sportelli d’ascolto sbarcano nell’ex Maternità di viale Savoia

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