Sabato sera, i residenti di Ogliara hanno accolto Vincenzo De Luca, candidato sindaco di Salerno, e Massimiliano Natella. L'incontro si è svolto nel comune di Sant'Angelo di Ogliara, dove i candidati hanno ascoltato le richieste e le preoccupazioni della comunità locale. Nessun'altra informazione relativa a contenuti specifici o dichiarazioni è stata resa nota.

L'ex Governatore ha partecipato al taglio del nastro della sede del comitato e circolo sociale "Il Borgo di S. Angelo - La Rinascita" Ha incontrato i residenti di Ogliara, sabato sera, Vincenzo De Luca, candidato sindaco di Salerno, insieme a Massimiliano Natella. Insieme, a San Angelo, hanno partecipato all'inaugurazione della sede del comitato e circolo sociale "Il Borgo di S. Angelo - La Rinascita", un'iniziativa che mira a promuovere il territorio attraverso la collaborazione di cittadini, dei giovani e degli anziani, mediante la condivisione di spazi di aggregazione utilizzati per finalità sociali. "E' stata l'occasione per poter raccogliere proposte di sviluppo del territorio, da inserire nella programmazione futura, nell'ottica di una crescita di città policentrica", ha fatto sapere Natella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - De Luca e Natella a Sant'Angelo di Ogliara, l'incontro con i residenti

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