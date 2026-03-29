Lo scontro tra il presidente del Napoli e l’attaccante belga si fa più acceso. Il patron del club è pronto a chiedere danni d’immagine a Lukaku, dopo le tensioni recenti tra le parti. La situazione tra il giocatore e la società si è fatta più complicata, con dichiarazioni e comportamenti che hanno accentuato i dissidi.

Aria sempre più tesa tra il Napoli e l’attaccante partenopeo Romelu Lukaku. Come scrive sulle colonne odierne il quotidiano Il Mattino, il rapporto tra il club e l’attaccante belga si è incrinato dopo il suo mancato rientro a Castel Volturno, nonostante gli accordi presi in precedenza. Una scelta che non è andata giù al presidente Aurelio De Laurentiis, rimasto particolarmente infastidito dalla decisione del giocatore di proseguire gli allenamenti in Belgio. Una posizione resa ancora più delicata dal comunicato della nazionale belga, che aveva chiarito la situazione in modo piuttosto esplicito. La linea del club, a questo punto, è durissima.... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis-Lukaku è scontro: il patron azzurro pronto a chiedere i danni d’immagine

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