Un calciatore torna sotto i riflettori dopo aver segnato due gol con la nazionale canadese, suscitando interesse per un possibile trasferimento. La sua performance ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e potrebbe influenzare le prossime decisioni di mercato. La situazione viene monitorata da vicino, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle trattative in corso.

. Doppietta per lo juventino che si rilancia anche in chiave mercato. Jonathan David ha inviato un segnale alla Juventus con la doppietta su rigore realizzata per il Canada. Parallelamente, il club lavora al rinnovo di Dusan Vlahovic: un incontro con l’entourage del serbo è in agenda per la prossima settimana. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Sul fronte entrate, l’ad Damien Comolli e il ds Marco Ottolini hanno inviato un emissario in Polonia per sondare Robert Lewandowski, in scadenza con il Barcellona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David torna in auge col Canada: attenzione a questo possibile scambio

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