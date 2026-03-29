David torna in auge col Canada | attenzione a questo possibile scambio

Da juventusnews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calciatore torna sotto i riflettori dopo aver segnato due gol con la nazionale canadese, suscitando interesse per un possibile trasferimento. La sua performance ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e potrebbe influenzare le prossime decisioni di mercato. La situazione viene monitorata da vicino, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle trattative in corso.

. Doppietta per lo juventino che si rilancia anche in chiave mercato. Jonathan David  ha inviato un segnale alla  Juventus  con la  doppietta  su rigore realizzata per il  Canada. Parallelamente, il club lavora al  rinnovo di Dusan Vlahovic: un incontro con l’entourage del serbo è in agenda per la  prossima settimana. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Sul fronte entrate, l’ad  Damien Comolli  e il ds  Marco Ottolini  hanno inviato un emissario in  Polonia  per sondare  Robert Lewandowski, in scadenza con il  Barcellona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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