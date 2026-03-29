David torna al gol con il Canada! Doppietta su rigore contro l’Islanda poi lascia il campo per un infortunio

Durante la partita contro l’Islanda, il giocatore ha segnato due volte su rigore, portando il punteggio in suo favore. Nel corso del secondo tempo, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra nazionale, che ha ottenuto un risultato positivo grazie alle sue reti.

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