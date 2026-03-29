È deceduto a 73 anni l’attore e cantautore nato a Firenze il 10 giugno 1952. La morte è avvenuta nella sua abitazione romana nella mattinata di domenica 29 marzo. La sua carriera si è sviluppata tra musica e televisione, distinguendosi per le sue interpretazioni e le sue performance artistiche.

È morto a 73 anni David Riondino. L'attore nato a Firenze il 10 giugno 1952 si è spento la mattina di domenica 29 marzo, nella sua casa romana. I funerali si terranno martedì 31 alle 11, presso la Chiesa degli artisti a Roma. Noto per l'attività teatrale e le tante partecipazioni in tv in programmi come il Maurizio Costanzo Show, Riondino era un cantautore e come attore aveva recitato con Gabriele Salvadores. La sua ultima iniziativa, rimasta incompiuta, è la Scuola dei Giullari, un centro di formazione diffuso dedicato alla composizione di canzoni, fra tradizione della poesia orale ed eccellenze contemporanee. Nato il 10 giugno 1952 a Firenze, attivo dagli anni Settanta, ha firmato brani celebri come «Maracaibo», pubblicato album e realizzato spettacoli con poesia, satira e tradizione popolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - David Riondino tra impegno e tv, addio al cantautore amato dalla sinistra

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