È venuto a mancare all’età di 73 anni il cantautore e attore. Era sposato con Giovanna Savignano dal 2012.

Si è spento all'età di 73 anni il cantautore e attore David Riondino: era sposato a Giovanna Savignano, alla quale era legato dal 2012. Parlare di Giovanna Savignano significa addentrarsi in un territorio di grande riservatezza e fascino intellettuale. Nonostante sia legata da anni a un personaggio eclettico e pubblico come il cantautore, attore, regista e improvvisatore satirico, ha sempre scelto di vivere lontano dai riflettori della cronaca rosa o del gossip. Articolo in aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - David Riondino, chi è la moglie Giovanna Savignano

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