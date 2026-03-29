Dario Monsone eletto nuovo presidente provinciale di Azione Universitaria

Una giornata dedicata al confronto tra studenti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo del lavoro si è svolta recentemente. Durante l’evento, è stato eletto un nuovo presidente provinciale di Azione Universitaria. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse figure coinvolte nei settori accademico e professionale, con momenti di discussione e scambio di idee.

Una giornata all’insegna della partecipazione e del confronto tra studenti, rappresentanti delle istituzioni e mondo del lavoro. Si è svolto con grande successo lo scorso 28 marzo, presso il “Palazzo della Cultura” nel cuore di Catania, il Congresso Provinciale di Azione Universitaria. L'evento ha registrato la partecipazione di oltre 400 studenti. Numerosi e autorevoli gli ospiti presenti, che attraverso i loro interventi hanno espresso vicinanza, stima e apprezzamento nei confronti dell’associazione. Tra i partecipanti figurano: il Presidente Nazionale Nicola D’Ambrosio, il Sen. On. Salvo Pogliese, il Presidente dell’ArsOn. Gaetano... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Dario Monsone eletto nuovo presidente provinciale di Azione Universitaria Articoli correlati Leggi anche: Nicola D’Auria di Dora Sarchese eletto presidente provinciale di Acli Terra Chieti