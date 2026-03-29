Un uomo residente a Panzano ha dichiarato di possedere un piccolo podere con una parte situata in provincia di Siena. Ha affermato che la sua comunità locale non si identifica né con Firenze né con Siena, e ha commentato di avere un account Instagram senza conoscere esattamente di cosa si tratti. La sua presenza pubblica ha attirato attenzione per le sue affermazioni e per il modo in cui si presenta sui social media.

Firenze, 29 marzo 2026 – “Io qui ho un piccolo podere e lo sa che un pezzettino è anche in provincia di Siena? Perché noi, qui a Panzano, alla fine non siamo né fiorentini, né senesi. Siamo ni’mezzo. Siamo chiantigiani”. Già il Chianti, pancia toscana dolce di vino e di coltello, terra ruvida e gentile insieme in un cocktail rarissimo di ’c’ aspirate ma morbide, di bocche spalancate e ridanciane, meno prudenti della pissera e guardinga Firenze. Il Chianti, oggi puntellato di resort iperchic per tedeschi in accappatoio e scorci refrattari ai filtri degli smartphone, ieri frontiera generosa e spiccia da maniche arrotolate e pochi discorsi. Qui si è forgiato Dario Cecchini, il poeta-macellaio che nel 2001 s’inventò il funerale della bistecca, portando in questo piccolo borgo le telecamere di mezzo mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dario Cecchini e quella bistecca dentro una bara: “Panzano noiosa? No, è la mia vita. Ho Instagram ma non so cos’è”

Articoli correlati

Leggi anche: Il caso Paragon, Giorgia Meloni e la verità sui reporter spiati: “Ma sui giornali ho visto la mia vita scandagliata, non quella di altri”

Leggi anche: È morto il papà di Stefano De Martino, Enrico: “La danza nella mia vita è diventata un hobby, ma ho fatto di tutto perché mio figlio potesse vivere quella passione”

Contenuti e approfondimenti su Dario Cecchini

Temi più discussi: Dario Cecchini e quella bistecca dentro una bara: Panzano noiosa? No, è la mia vita. Ho Instagram ma non so cos’è; La cucina italiana patrimonio UNESCO. Da Cecchini a San Giovanni una serata di celebrazione e tradizione; Jazz Rebellion! Per l’ex GKN: venti musicisti di grande talento e un concerto davvero speciale; Martedì 24 marzo lo chef Dario Cecchini in visita a Sestri Levante.

CAREL e Merenti Refrigerazione al fianco di Dario Cecchini17/10/2025 - Nella cornice del Chianti, CAREL ha supportato Merenti Refrigerazione nello sviluppo di una soluzione tecnologica per l’Antica Macelleria Cecchini, capace di preservare la qualità della ... edilportale.com

Grigliata di Ferragosto: dal manzo al maiale, le carni migliori secondo il super macellaio Dario CecchiniCarne di manzo o di maiale? Entrambe? E quali tagli? Affidarsi al macellaio di fiducia per organizzare la grigliata di Ferragosto è un’opzione consigliata, ma arrivare in bottega con un’idea ... corriere.it