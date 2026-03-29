Daniela Santanché e il secondo mestiere segreto | lavora a maglia

Da thesocialpost.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver lasciato l’incarico di ministro del Turismo, Daniela Santanché si dedica a un’attività insolita per una figura pubblica: lavora a maglia nel tempo libero. Questa scelta ha attirato l’attenzione, portando alla luce un aspetto della sua quotidianità fino a ora poco noto. La sua decisione di dedicarsi a questa attività è stata confermata da fonti vicine alla politica.

Le recenti dimissioni di Daniela Santanché dal Ministero del Turismo hanno acceso i riflettori su un lato inedito della sua vita privata, lontano dai palazzi del potere e dalle cronache giudiziarie. A svelare questa dimensione intima è stata Paola Ferrari, storica conduttrice Rai e amica di lunga data, che ha descritto una donna molto diversa dall’immagine pubblica di lady tacco dodici. Il secondo mestiere segreto della ministra uscente sarebbe infatti quello di lavorare a maglia, un’attività che pratica con una maestria e una velocità sorprendenti, producendo maglioni per tutti i suoi amici più cari. Un talento nascosto tra i ferri. Secondo il racconto della Ferrari, la Santanché possiede una manualità eccezionale che le permette di sfornare capi in lana in tempi record. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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