Dalla partenza horror a primo leader di sempre sotto i 20 anni | Kimi anatomia di una vittoria

Dopo una partenza problematica e alcuni sorpassi, il pilota è riuscito a conquistare la prima posizione a soli 19 anni, diventando il più giovane di sempre a raggiungere questo risultato. Durante la gara, si sono verificati errori iniziali, tensioni tra i concorrenti e un monologo conclusivo. La gara ha visto anche il driver sfogare la propria frustrazione nei confronti di un avversario.

Un altro record abbattuto: con il successo nel GP di Suzuka, il secondo di fila dopo il trionfo in Cina, Kimi Antonelli è diventato il più giovane leader della classifica del Mondiale a 19 anni, 7 mesi e 4 giorni. Batte il primato di Lewis Hamilton, che riuscì nell'impresa batte il record di Hamilton a 22 anni 4 mesi 6 giorni (Spagna 2007). "Non avevo le dita infilate bene nel volante e ho fatto scattare male la frizione": così Kimi Antonelli spiega l'esitazione in partenza che è costata 5 posizioni. Dalla pole position al sesto posto. Sesto dopo la partenza non brillante, Antonelli riesce a sferrare l'attacco decisivo e supera Norris per salire in quinta posizione alla penultima curva del circuito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla partenza horror a primo leader di sempre sotto i 20 anni: Kimi, anatomia di una vittoria Articoli correlati Dalla partenza disastrosa alla vittoria: super Kimi Antonelli a Suzuka, è leader del mondiale di F1La fortuna premia gli audaci? Vero, Ha la macchina più forte del gruppo? Sicuramente. F1, Kimi Antonelli riporta l’Italia alla vittoria dopo 20 anni! Il record di precocità resta di VerstappenUna giornata destinata a restare impressa nel cuore e nella mente di Kimi Antonelli.