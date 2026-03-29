D'Alessio contro Pettinelli nuovo scontro ad Amici | Vuoi insegnare a me come si fa musica?

Ad Amici si sono registrati nuovi confronti tra un giudice e un insegnante. Dopo un primo litigio nella prima puntata, questa volta il confronto riguarda una sfida tra due concorrenti, Riccardo e Gard. Durante l'episodio, il giudice ha rivolto una domanda all'insegnante, chiedendogli se voglia insegnare a lui come si fa musica.

Ancora un confronto tra D'Alessio e Pettinelli ad Amici. Dopo la lite della prima puntata, il giudice e l'insegnante tornano a scontrarsi su una sfida tra Riccardo e Gard. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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