Un'analisi pubblicata all'inizio dell'anno dal politologo esamina il sentimento di disincanto tra le giovani generazioni in Senegal e Mali. Il testo si concentra su due riflessioni principali riguardo le prospettive e le aspettative di queste comunità, evidenziando le sfide e le percezioni che caratterizzano il loro rapporto con il futuro. La discussione si concentra sui cambiamenti sociali e politici che influenzano questi paesi.

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© Cms.ilmanifesto.it - Dal Senegal al Mali, il disincanto delle ultime generazioni

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