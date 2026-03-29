Il campione olimpico ha conquistato la seconda gara a Gallivare, vincendo al fotofinish. In precedenza, aveva affrontato un episodio in cui un avversario francese lo aveva colpito, e successivamente ha dichiarato di non voler presentare denuncia. La competizione si è conclusa con questa vittoria, confermando il suo successo nella Coppa.

Simone Deromedis chiude la stagione con un trionfo. Nella seconda sfida della tappa conclusiva di Gällivare, in Svezia, il campione olimpico centra il terzo successo stagionale in Coppa del Mondo, oltre naturalmente all'oro di Livigno. E all’indomani del pugno e dell'uscita prematura per il contatto con Duplessis-Kergomard, sul podio il trentino ritrova ancora una volta Edoardo Zorzi, terzo nonostante la caduta in finale, per un nuovo doppio podio azzurro, come in apertura di stagione (con lo stesso Zorzi) e come soprattutto a Livigno, quando Federico Tomasoni ha messo le mani sull’argento a cinque cerchi. Una vittoria, quella di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal pugno al successo in Coppa: Deromedis festeggia al fotofinish

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