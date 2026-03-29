Un mese dopo un deludente risultato alle Olimpiadi e un difficile distacco dal padre, anche allenatore, il pattinatore ha ottenuto una vittoria ai Mondiali. Durante la competizione, ha mostrato un sorriso sereno. In passato, il giovane è stato visibilmente commosso e in lacrime per la sconfitta, mentre il padre, presente, ha evitato di mostrargli empatia, mantenendo il volto nascosto tra le mani.

Il riscatto e il sorriso leggero un mese dopo il flop olimpico e il conseguente, traumatico distacco del padre allenatore che, mentre il figlio distrutto dalla sconfitta cercava il suo sguardo consolatorio, teneva il viso nascosto fra le mani senza alcuna empatia per il giovane. Una scena drammatica che non sfuggì alle telecamere e fece il giro del mondo. Un mese dopo tutto questo appartiene al passato. Il presente vede Ilia Malinin ancora re del pattinaggio di figura: il campione Usa, sul ghiaccio di Praga, conquista così il terzo titolo mondiale di fila. Il 21enne, arrivato a Milano Cortina da favorito assoluto e finito travolto dalla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal flop alle Olimpiadi al trionfo ai Mondiali. Malinin, il riscatto del pattinatore in lacrime

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