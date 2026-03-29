Una recente docu-serie intitolata Guru ripercorre la vicenda di un imprenditore parmense coinvolto in un procedimento legale. La produzione televisiva, che sarà trasmessa su Crime e NOW, analizza la sua storia, dalla nascita del brand alla sua successiva caduta. La serie si concentra sugli aspetti pubblici e giudiziari legati alla controversa vicenda.

La parabola di Matteo Cambi, imprenditore parmense, si trasforma in una docu-serie intitolata Guru, che andrà in onda su Crime e NOW. La storia parte dalla fine degli anni ’90, quando un’eredità improvvisa incontra un’intensa sete di successo. Dal simbolo stilizzato della margherita nasce un brand iconico dei primi anni 2000. Il protagonista diventa uno dei principali sponsor per VIP, calciatori della Serie A e team di Formula 1. Il destino di Cambi prende una piega drammatica: eccessi, dipendenze e ambizione sfrenata portano ad arresti, fallimento finanziario e detenzione. Oggi l’uomo vive lontano dai riflettori dopo aver frequentato una comunità terapeutica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da eredità a mito: la caduta di Matteo Cambi e il brand Guru

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