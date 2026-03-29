A Vimercate, l’auditorium dell’Omnicomprensivo sta per essere trasformato in un teatro. La modifica avviene grazie a un finanziamento della Fondazione Cariplo, che permette di cambiare l’uso dello spazio, passando da luogo dedicato a eventi a teatro. La nuova stagione culturale si apre con questa rinnovata funzione dell’edificio.

Si apre una nuova stagione per la cultura a Vimercate, l’auditorium dell’Omnicomprensivo si prepara a cambiare volto e funzione, trasformandosi in un vero e proprio teatro grazie al sostegno della Fondazione Cariplo. Un passaggio significativo, che segna non solo un’evoluzione degli spazi, ma anche una crescita dell’offerta e dell’ambizione della città. La Giunta Cereda ha accettato il finanziamento di 340mila euro che permetterà la metamorfosi. I fondi sono il punto di svolta per un intervento atteso da tempo: pur essendo lo spazio di via Adda da anni punto di riferimento per eventi e iniziative, ha limiti strutturali e funzionali che ne riducono le potenzialità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da auditorium a teatro, via alla metamorfosi dell’Omni

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