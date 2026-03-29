A Cutrofiano si sta delineando una competizione elettorale con tre candidati, anche se al momento sono certe due candidature: quella del sindaco uscente, che si ripresenterà, e quella di Elena Anna Ligori. La corsa per la carica di primo cittadino si sta sviluppando con fermento, ma ancora non è stata ufficializzata una terza lista. La campagna elettorale si sta intensificando in vista delle prossime elezioni comunali.

Per le amministrative ci sono già due certezze tra la ricandidatura del sindaco uscente e quella della consigliera di opposizione. In “Adesso Cutrofiano” frizioni sul nome che dovrà guidare il gruppo A siglare la nascita di questo progetto erano stati lo stesso Rolli e i consiglieri comunali, Santo Donno, e Lillino Masciullo, entrambi candidati sindaco all’ultima tornata elettorale. Ma nonostante le buone intenzioni, qualche frizione è nata proprio per la scelta della figura che dovrà guidare il gruppo come capolista e per le modalità con cui indicarla. Qualche resistenza è emersa da una parte del gruppo che ritiene, invece, debba essere a guidare “Adesso Cutrofiano” con lo stesso ex primo cittadino che non disdegnerebbe il compito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Cutrofiano: Melissano per il bis, Ligori sfidante in attesa della terza lista

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