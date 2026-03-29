Curiosità l' Arcivescovo Bellandi travolto da una marea di bambini | uova di cioccolato per tutti

Stamattina, nell'atrio della Cattedrale di Salerno, si è svolta una scena di grande affluenza di bambini. Al termine della messa della Domenica delle Palme, l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno si è trovato circondato da numerosi bambini che aspettavano di ricevere le uova di Pasqua. La scena si è svolta tra momenti di allegria e attenzione, con i bambini che si sono avvicinati per ricevere i regali.

Tanta curiosità e tenerezza, stamattina, nell'atrio della Cattedrale di Salerno. Proprio lì, infatti, a conclusione della santa messa della Domenica delle Palme, l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno è stato letteralmente circondato da una marea di bambini, in attesa del loro uovo di Pasqua. S.E. Monsignor Bellandi, infatti, ha distribuito il dolce pensiero per i più piccoli, regalando sorrisi e gioia a tutti i presenti. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Curiosità, l'Arcivescovo Bellandi "travolto" da una marea di bambini: uova di cioccolato per tutti Articoli correlati San Cipriano Picentino, visita pastorale dell'Arcivescovo Andrea BellandiVisita pastorale dell'Arcivescovo della Diocesi Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, a San Cipriano Picentino. I quaresimali, non solo colomba e uova di cioccolatoLa ricchezza della tradizione dolciaria italiana fa sì che a ogni festa corrisponda un sapore, a ogni ricorrenza un gesto ripetuto. Aggiornamenti e notizie su Arcivescovo Bellandi Temi più discussi: 9 minuti con l’Arcivescovo | marzo 2026; Ritorna 9 minuti con l’Arcivescovo: la 33° video-intervista a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi; Ritorna '9 minuti con l'Arcivescovo': la 33Â° video - intervista a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi; Interesse prevalente del minore e relazioni di genitorialità, il dibattito il Curia a Salerno. Diocesi: Salerno, stasera l’arcivescovo Bellandi conferisce il mandato agli operatori di pastorale familiareOggi, lunedì 27 ottobre, alle ore 20, presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria a Salerno, si terrà il conferimento del mandato agli operatori di pastorale familiare organizzato dall’Ufficio per ... agensir.it Avvento: mons. Bellandi (Salerno), sia per tutti un tempo di riscoperta della speranzaAnche quest’anno il Signore ci dona il tempo dell’Avvento, tempo forte e umile, in cui siamo invitati a tornare al cuore della fede: Dio viene, Dio entra nella storia, Dio non abbandona il suo popolo ... agensir.it La celebrazione sarà guidata dall’arcivescovo Andrea Bellandi e promossa dalla Parrocchia San Demetrio Martire insieme alla Pastorale Carceraria dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno - facebook.com facebook