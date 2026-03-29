Cuore bruciato chiesti 3 milioni di euro per la morte di Domenico Delusione e sorpresa dal Monaldi

La famiglia di un bambino deceduto ha presentato una richiesta di risarcimento di tre milioni di euro contro l’ospedale Monaldi di Napoli, in seguito a un trapianto che non ha avuto esito positivo. La richiesta ha suscitato reazioni di delusione e sorpresa da parte della struttura sanitaria coinvolta, che si è detta sorpresa rispetto alla cifra avanzata. La vicenda riguarda il caso di morte del bambino, al centro di un procedimento legale.

Un risarcimento di t re milioni di euro. Fa discutere la richiesta di risarcimento inoltrata dalla famiglia C aliendo all’ospedale Monaldi di Napoli per il trapianto fallito sul piccolo Domenico. Una “legittima proposta di bonario componimento in sede stragiudiziale della componente risarcitoria della vicenda” per la quale “non vi è nulla da vergognarsi”, sostiene Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bimbo di due anni, morto dopo aver ricevuto un cuore danneggiato. Dal Monaldi, invece, si dichiarano “sorpresi”, anche per la tempistica. La valutazione del risarcimento per la morte di Domenico avvenuta al Monaldi. Il legale dei genitori, Francesco Petruzzi, sottolinea che da loro è stata inviata all’ospedale “una proposta di dialogo, non una dichiarazione di guerra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cuore “bruciato”, chiesti 3 milioni di euro per la morte di Domenico. “Delusione e sorpresa” dal Monaldi Articoli correlati Bambino col cuore bruciato, la famiglia di Domenico chiede al Monaldi un risarcimento di 3 milioni di euroNon si placa la polemica tra la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore, e i vertici dell’ospedale Monaldi di Napoli. Leggi anche: Cuore bruciato, Nas al Monaldi: omicidio colposo per gli indagati sulla morte di Domenico Contenuti utili per approfondire Cuore bruciato chiesti 3 milioni di... Temi più discussi: Domenico e il cuore bruciato: la famiglia chiede risarcimento, l’ospedale non risponde; La famiglia di Domenico chiede al Monaldi 3 milioni di euro; La morte del piccolo Domenico, la famiglia chiede risarcimento di 3 milioni; Bambino col cuore bruciato, la famiglia di Domenico chiede al Monaldi un risarcimento di 3 milioni di euro. Cuore bruciato, il medico supertestimone per 3 ore in procura: «Una catena di errori. Mi sono dimesso 6 giorni dopo il trapianto»È stato sentito per tre ore dai magistrati Giuseppe Limongelli, cardiologo e professore universitario e ex responsabile del follow up del percorso dei trapianti pediatrici dell’ospedale Monaldi di ... leggo.it Cuore bruciato, fondazione Domenico Caliendo ha primo cliente con caso di morte per batterio nosocomialeBimbo con il cuore bruciato, la fondazione Domenico Caliendo ha il primo cliente: è la mamma di una bimba defunta dopo un trapianto ... virgilio.it TORTA DAL CUORE MORBIDO IN FRIGGITRICE AD ARIA: talmente facile e golosa che… conquisterai tutti e la farai sempre ricetta qui sotto INGREDIENTI: 100 g di farina 00 50 g di cacao amaro in polvere 100 g di yogurt greco 60 g di latte 2 uova 100 g - facebook.com facebook Damiano corre la Mezza Maratona di Torino con il cuore nuovo, a un anno dall’intervento x.com