A Assisi, le comunità francescane vivono con sentimenti di tristezza a causa del rifiuto del culto a Pizzaballa. Nonostante la decisione, le preghiere continuano a essere celebrate regolarmente. La situazione ha suscitato reazioni di disappunto tra i fedeli, mantenendo comunque vivo il fervore religioso tra i membri della comunità religiosa. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione all’interno della comunità religiosa locale.

Assisi, 29 marzo 2026 – C'è “tristezza” ma la preghiera “non si è fermata” nelle comunità francescane in Terra Santa che “non si sono arrese”, nonostante al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, e al Custode di Terra Santa, fra Francesco Ielpo, sia stato impedito di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre si recavano a celebrare la messa della Domenica delle Palme. A dirlo – apprende l'Ansa – sono stati alcuni dei religiosi con i quali si è messo in contatto Fra Luca che fa parte dei francescani di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. TOPSHOT - Latin... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Culto negato a Pizzaballa, tra i Francescani di Assisi tristezza e speranza: “La preghiera non si ferma”

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