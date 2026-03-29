Crotone | vince Provincia Futura Parise guida il nuovo consiglio

Domenica 29 marzo alle 21.30 si è concluso lo scrutinio presso il palazzo della Provincia di Crotone, con la partecipazione di 288 consiglieri comunali che hanno espresso il loro voto per la scelta dei nuovi membri del consiglio provinciale. La vittoria è andata alla lista Provincia Futura, con Parise che guida il nuovo organismo.

Lo scrutinio si è concluso domenica 29 marzo alle ore 21.30 all’interno del palazzo della Provincia di Crotone, dove 288 consiglieri comunali hanno esercitato il loro diritto di voto per eleggere i componenti del nuovo consiglio provinciale. La lista Provincia Futura ha ottenuto il risultato più alto con Franco Parise in testa, seguita da una distribuzione dei seggi che vede la presenza di Forza Italia, Identità e Territorio e altri movimenti politici locali. L’elezione rappresenta un momento cruciale per la governance territoriale, con un’affluenza pari all’80% degli aventi diritto al voto, esclusi però i comuni commissariati come Savelli, Casabona e Cutro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone: vince Provincia Futura, Parise guida il nuovo consiglio Articoli correlati Crotone, nella giornata di ieri, 16 febbraio, salvato un falchetto con un’ala ferita dal circolo per l’Ambiente Ibis, WWF provincia di CrotoneLe associazioni Circolo per l’Ambiente Ibis ODV, WWF Provincia di Crotone e Another Beach Project comunicano alla cittadinanza che l’accordo... Provincia di Caserta, insediato il nuovo consiglio: “Serve un lavoro condiviso”Tempo di lettura: 2 minutiSi è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Provinciale di Caserta, a seguito delle elezioni del 1° marzo, con una...