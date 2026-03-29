All'inizio del 2026 si registra un calo significativo nella raccolta e nel trattamento di sangue e plasma, secondo i dati del Centro Nazionale Sangue. I primi due mesi dell'anno mostrano numeri in diminuzione rispetto agli anni precedenti, generando preoccupazione tra gli operatori del settore. La situazione ha portato a richieste ufficiali di intervento immediato da parte di un ministro, che invita gli ispettori a intervenire prontamente.

Il 2026 si è aperto con segnali di crisi per la raccolta e il trattamento di sangue e plasma. Lo dicono i dati diffusi dal Centro Nazionale Sangue: per il primo bimestre del 2026 delineano un calo preoccupante. Il mese di febbraio ha registrato una brusca frenata: le strutture regionali hanno conferito alle aziende farmaceutiche solo 2.114 chilogrammi di plasma, segnando un calo del 25,3% rispetto ai 2.829 chilogrammi dello stesso mese del 2025. Guardando al dato aggregato di gennaio e febbraio, la flessione è del 12,7%, con un totale di 5.229 chilogrammi raccolti contro i 5.989 dell’anno precedente. Lo scostamento dai target è evidente. L’obiettivo fissato per le Marche per l’intero 2026 è di 35. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crollo della raccolta: è allarme : "Il ministro invii subito gli ispettori"

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