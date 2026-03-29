Crollo a Licata edificio sbriciolato in zona Playa | ‘Erano in tre’ la segnalazione che tiene tutti col fiato sospeso

Un edificio in zona Playa a Licata è crollato improvvisamente, riducendosi in macerie. La segnalazione indica che erano presenti tre persone al momento del crollo. Dopo il rumore forte, si sono verificati un boato e una successiva nuvola di polvere. Le autorità stanno verificando le cause e la presenza di eventuali sopravvissuti o feriti tra i detriti.

Licata, cosa è successo davvero in via Soldato d’Andrea?. Un boato improvviso, poi la polvere e il silenzio. Così è crollata una palazzina di tre piani in via Soldato d’Andrea, nella zona Playa di Licata, a pochi metri dal mare. L’edificio era già dichiarato pericolante e transennato, ufficialmente disabitato. Ma la realtà, come spesso accade, potrebbe essere diversa. La telefonata al 112: il dettaglio che cambia tutto. A rendere la situazione più complessa è stata una chiamata al numero unico d’emergenza. Un uomo avrebbe riferito che all’interno della palazzina c’erano tre persone. Due sarebbero riuscite a fuggire prima del crollo. Il terzo risulta disperso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Crollo a Licata, edificio sbriciolato in zona Playa: ‘Erano in tre’, la segnalazione che tiene tutti col fiato sospeso Articoli correlati Ieri in Campania: il trapianto al ‘Monaldi’ tiene tutti col fiato sospesoAvellino – Il mandato di Giuliana Perrotta volge al termine, ma Piazza del Popolo non rallenta. Due aquile reali e la “fidanzata” contesa: la lite dei rapaci nei cieli di Chiavenna tiene tutti col fiato sospesoChiavenna (Sondrio), 11 marzo 2026 – I lupi solitari che invadono gli spazi abitati, specie in zone di montagna come la Valtellina, generano spavento... Altri aggiornamenti su Crollo a Licata edificio sbriciolato in... Argomenti discussi: Crollo improvviso in un edificio disabitato | paura in serata evacuata una famiglia. Tre piani diroccati crollano a Licata: soccorsi al lavoro per un possibile dispersoUn edificio ufficialmente disabitato è venuto giù a Licata; due persone sono scampate, un uomo risulta al momento irreperibile e le ricerche proseguono tra le macerie ... notizie.it Crolla palazzina abbandonata di due piani a Licata, si scava tra le macerie: si cerca un uomoUna palazzina abbandonata di tre piani è crollata sul litorale di Licata (Agrigento): forse c'era un uomo all'interno, in corso le ricerche ... virgilio.it