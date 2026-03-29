Oggi Filippo Nardi vive in Romagna, dedicandosi a restauri, alla gestione di radio locali e alle consegne. La sua carriera, iniziata nei reality italiani, ha subito diverse trasformazioni nel tempo. Attualmente, si occupa di lavori nel settore dell’edilizia e dell’intrattenimento radiofonico, mantenendo un’attività quotidiana legata a queste attività. La sua presenza pubblica si concentra su queste nuove occupazioni e sulla vita in provincia.

La parabola professionale di Filippo Nardi è una delle più sorprendenti tra i volti nati nei reality italiani. Dopo anni trascorsi tra studi televisivi, ospitate nei talk show e partecipazioni a programmi di grande visibilità, l’ex concorrente del Grande Fratello ha scelto di allontanarsi dal clamore per costruire una quotidianità più concreta. Oggi vive in Romagna, immerso in un ritmo di vita che non ha nulla a che vedere con quello delle grandi città. Ma come si svolge oggi la sua giornata? Quali lavori ha scelto dopo aver lasciato Milano e Roma? E cosa pensa davvero del mondo televisivo che lo ha reso famoso? Scopriamolo insieme. La nuova vita di Filippo Nardi è scandita da attività pratiche, lontane dalla spettacolarizzazione che per anni ha accompagnato la sua immagine pubblica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cosa fa oggi Filippo Nardi: la nuova vita in Romagna tra restauri, radio locali e consegne

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