Cortona | stop ai pesanti su strade strette per la sicurezza

A Cortona è stato adottato un nuovo divieto per i veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate e quelli con rimorchio lungo nelle strade comunali che collegano Campaccio, Ossaia, Trebbio e San Lorenzo Rinfrena. La decisione si applica alle vie strette della zona, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e ridurre il traffico pesante nel centro abitato.

Il provvedimento introdotto dal comune di Cortona ha stabilito un blocco totale per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate e per quelli dotati di rimorchio lungo le strade comunali che collegano Campaccio, Ossaia, Trebbio e San Lorenzo Rinfrena. Questa decisione, destinata a entrare in vigore non appena verrà installata la segnaletica nei prossimi giorni, nasce dall’esigenza pressante di tutelare l’incolumità pubblica su percorsi caratterizzati da carreggiate strette, curve pericolose e mancanza di infrastrutture dedicate ai pedoni. La sicurezza stradale come priorità assoluta. L’intervento amministrativo risponde direttamente alle richieste espresse dalla popolazione locale, riconoscendo che le criticità strutturali delle vie in questione richiedono una gestione rigorosa del traffico pesante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cortona: stop ai pesanti su strade strette per la sicurezza Articoli correlati Cortona, stop ai mezzi pesanti sulle strade comunali Ossaia-Campaccio e Ossaia-San Lorenzo di RinfrenaArezzo, 28 marzo 2026 – Cortona, stop ai mezzi pesanti sulle strade comunali Ossaia-Campaccio e Ossaia-San Lorenzo di Rinfrena. Stop ai mezzi pesanti sulle strade comunali Ossaia-Campaccio e Ossaia-San LorenzoUna ordinanza introduce una nuova disciplina della circolazione lungo la Strada comunale Campaccio–Ossaia–Trebbio e la Strada comunale Ossaia–San... Una raccolta di contenuti su Cortona stop ai pesanti su strade... Temi più discussi: Stop ai mezzi pesanti sulle strade comunali Ossaia-Campaccio e Ossaia-San Lorenzo; Siena: emergenza occupazionale in provincia; CGIL-CISL-UIL convocati dalla Regione Toscana il 20 aprile. I sindacati annunciano il primo step di avanzamento sul percorso richiesto da tempo ad associazioni di categoria ed istituzioni.; Il Team Jakini trionfa ai Campionati dei Balcani in Albania; Lucignano: Robotica, summit nell'azienda Kinegge; consiglieri regionali Pd Casini e Boni, eccellenza tecnologica che valorizza il territorio. Cortona, stop ai mezzi pesanti sulle strade comunali Ossaia-Campaccio e Ossaia-San Lorenzo di RinfrenaUna misura per garantire la sicurezza che interessa anche i mezzi provvisti di rimorchio ... msn.com Lo stop ai mezzi pesanti fa infuriare i camionisti: Danneggia gravemente le impreseI camionisti della Fai contro il sindaco di Pescate per la chiusura degli svincoli di accesso e uscita del Terzo... I camionisti della Fai contro il sindaco di Pescate per la chiusura degli svincoli ... ilgiorno.it Cortona, una misura per garantire la sicurezza che interessa anche i mezzi provvisti di rimorchio - facebook.com facebook