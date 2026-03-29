Durante la 21ª edizione di Cortinametraggio, è stato annunciato il cortometraggio che si è aggiudicato il premio come miglior film assoluto. La manifestazione ha visto la premiazione di vari lavori, con riconoscimenti assegnati in diverse categorie. La cerimonia si è svolta dopo giorni di proiezioni e incontri, nonostante le difficoltà logistiche legate alle attività legate ai lavori olimpici.

All’Hotel de la Poste, il clima di scambio e formazione che ha caratterizzato l’intera settimana si è tradotto in un palmarès di altissimo profilo. A dominare la scena è stato Bratiska: l’opera di Gregorio Mattiocco ha saputo raccogliere l’eredità della più nobile commedia all’italiana, aggiudicandosi il Premio come Miglior Corto Assoluto. Il successo di questa edizione passa anche attraverso la valorizzazione di interpretazioni intense e regie coraggiose. Se Giorgio Giampà ha conquistato il premio per la Miglior Regia con Astronauta, raccontando con grazia il legame tra padre e figlia, sul fronte della recitazione è stata Fabrizia Sacchi a rubare la scena. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Cortinametraggio 2026: “Bratiska” di Gregorio Mattiocco è il Miglior Corto Assoluto. Tutti i premiati

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