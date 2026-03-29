Il Napoli ha indicato un termine di 48 ore per definire la trattativa con l’attaccante. La decisione è stata comunicata ufficialmente, mentre si attende una risposta definitiva entro questo limite di tempo. La società ha mantenuto la sua posizione senza ulteriori comunicazioni pubbliche, e l’attenzione rimane focalizzata sulla possibile conclusione dell’affare nelle prossime ore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Il tempo stringe e il Napoli ha tracciato una linea netta. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Romelu Lukaku ha ancora quarantotto ore per evitare la rottura definitiva con il club: martedì è atteso a Castel Volturno, altrimenti scatterà l’esclusione dalla rosa. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la società azzurra non si limiterà alla multa già inflitta dopo il mancato rientro del centravanti. La decisione di restare in Belgio per seguire un programma individuale, in contrasto con le indicazioni del club, ha segnato uno strappo profondo con Conte e la dirigenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lukaku, ancora 48 ore”

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