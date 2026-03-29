Coppa Liguria di seconda categoria

L’Arcola Garibaldina non prenderà parte alla finale di Coppa Liguria di seconda categoria prevista per il 4 aprile. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione della competizione. La squadra non sarà presente alla partita che si svolgerà in quella data. La motivazione ufficiale della mancata partecipazione non è stata resa nota.

L’Arcola Garibaldina non potrà partecipare alla finale di in programma il 4 aprile prossimo. Infatti nell’ultimo comunicato della Figc regionale c’è un provvedimento a danno degli arcolani ai quali viene inflitta la sconfitta a tavolino per 3-0 della terza partita del girone di semifinale con l’Andrea D’Oria. Sul campo nella gara in notturna giocata al Tanca della Spezia il 24 marzo scorso, in realtà i garibaldini si imposero per 3-0 sui genovesi. Un successo che gli consentì di aggiudicarsi il girone avendo una miglior differenza reti (+2) rispetto al D’Oria e alla Riese, entrambe a -1, essendo arrivati tutti e tre a pari punti a quota tre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Liguria di seconda categoria Articoli correlati Seconda categoria. Impruneta Tavarnuzze avanti in coppaL’Impruneta Tavarnuzze conquista la semifinale della Coppa Toscana di Seconda Categoria. Coppa Toscana di Seconda categoria. Il Manciano scende in campo con TerricciolaOggi, alle 15, sul terreno di gioco del Turchi di Selvatelle, il Manciano, nei quarti di finale della Coppa Toscana di Seconda categoria, affronterà... ESORDIO IN COPPA LIGURIA - torno a giocare dopo 12 anni Tutto quello che riguarda Coppa Liguria di Temi più discussi: Coppa Liguria Seconda Categoria. Stasera il nome della prima finalista, domani Nolese - Recreativo: il programma; Calcio Calcio Coppa Liguria 2ª categoria: l’Alta Val d’Orba esce con una pesante sconfitta; Nolese in finale di Coppa Liguria, Saccone: Vogliamo vincerla insieme al campionato; Coppa Liguria Seconda Categoria. Clamoroso! Il giudice sportivo ribalta tutto, è l'Andrea D'Oria ad andare in finale. Calcio | Coppa Liguria di Seconda Categoria. Tre punti per ottenere la finale, la Nolese alle 20:00 sfida il RecreativoBattere il Recreativo per conquistare la finalissima regionale di Coppa Liguria di Seconda Categoria. Il sogno del double prosegue per la formazione di mister Pietro Saccone, impegnata nelle ultime se ... svsport.it Calcio seconda categoria. Arcola firma l’impresa. In tasca il biglietto per la finale di CoppaArcola Garibaldina 3 Andrea D’Oria 0 ARCOLA GARIBALDINA: Seganti, Di Moisè, Scremin, Hassoun (37’ Sacko), Chiodo, Figoli, Simoni (81’ Fabrello), Mazza, ... msn.com Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Torneo Estivo Coppa del Mondo, organizzato da Calcio Liguria Si gioca dal 1° Giugno al 3 Luglio su 9 campi cittadini (Coronata Rosso, Coronata Blu, Via dell’ Acciaio, Granarolo, Oregina, San Luca, Ca’ de Rissi, Sa - facebook.com facebook Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. La Virtus Sanremese è in finale, battuto l'Olimpic anche al ritorno x.com