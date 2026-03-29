Coppa Italia Paraclimbing | nuove categorie Open a Milano

La prima tappa della Coppa Italia di Paraclimbing si è svolta oggi a Milano, presso la struttura Rockspot. La competizione ha visto la partecipazione di atleti in diverse categorie Open, con le gare che sono iniziate nel pomeriggio e si sono concluse nel tardo pomeriggio. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti da varie regioni italiane.

La prima tappa della Coppa Italia di Paraclimbing si è svolta oggi, sabato 28 marzo 2026, presso la struttura Rockspot di Milano. L’evento ha l’introduzione ufficiale di due nuove categorie competitive, gli Open Fisici e gli Open Visivi, per rispondere a una domanda crescente nel settore sportivo inclusivo. Il Consiglio Federale ha deciso di ampliare il circuito per includere atleti che non rientrano nelle classificazioni ufficiali World Climbing come B, RP, AU o AL. Questa mossa strategica mira a creare nuovi spazi competitivi presenta disabilità fisiche o visive, trasformando un semplice spostamento di sede da Bologna a Milano in un’opportunità di crescita nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coppa Italia Paraclimbing: nuove categorie Open a Milano Articoli correlati Leggi anche: Paraclimbing, 1ª Tappa Coppa Italia: rivivi l’evento su SPORTFACE Emirates, nuove assunzioni: open day per piloti a Milano Malpensa: dove e quando. Come candidarsiMilano, 16 febbraio 2026 – Cercasi nuovi piloti: Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, intensifica la ricerca per il 2026,... Contenuti e approfondimenti su Coppa Italia Paraclimbing Discussioni sull' argomento 1ª Tappa Coppa Italia Para Climbing: video dimostrazione vie e programma gara del 28 Marzo a Milano; Arrampicata sportiva: a Milano la prima tappa del circuito di Coppa Italia Para Climbing 2026; Al via la Coppa Italia Para Climbing 2026; Paraclimbing. Al via la Coppa Italia Para Climbing 2026Si terrà alla Rockspot di Milano, sabato 28 Marzo, la prima tappa del circuito di Coppa Italia Paraclimbing 2026. planetmountain.com Si terrà alla Rockspot di Milano, sabato 28 Marzo, la prima tappa del circuito di Coppa Italia Paraclimbing 2026: https://tinyurl.com/5yx76ry7 - facebook.com facebook