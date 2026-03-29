La nazionale del Senegal ha sfilato a Parigi con il trofeo della Coppa d’Africa, pochi giorni prima di affrontare un’amichevole contro il Perù. La squadra, supportata dalla federazione e dal pubblico nazionale, ha mantenuto il titolo conquistato sul campo. La partecipazione alla parata si è svolta in un contesto di celebrazione e dimostrazione di orgoglio per il successo ottenuto nella competizione continentale.

La nazionale del Senegal, forte del sostegno non solo della locale federazione di calcio ma dell’intero Paese, non ha intenzione di arretrare di un millimetro: la Coppa d’Africa, vinta sul campo resta nelle mani dei Leoni di Teranga. La squalifica inflitta dalla Caf, che ha deciso di assegnare in secondo grado di giudizio il trofeo al Marocco, non ha avuto alcuna conseguenza immediata, pur essendo trascorse quasi due settimane dalla sentenza. Le proteste. Nei giorni scorsi, con la cassa di risonanza dei social media, il Senegal aveva già messo in atto varie forme di protesta, immortalando la Coppa nello studio del Presidente della Repubblica Bassirou Diomaye Faye, consegnandola simbolicamente nelle mani dei soldati in una base militare o girando un video in cui il ct Pape Thiaw compare accanto a un leone simbolo del Paese africano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coppa d'Africa, l'ultima provocazione: il Senegal sfila a Parigi col trofeo prima dell’amichevole col Perù

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