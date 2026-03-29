Un controllo di polizia in un albergo di Roma nei confronti di una donna ha rivelato un errore di valutazione interno alla Questura. Durante l’operazione, nessuno degli agenti si è accorto che il nome della persona controllata non corrispondeva a quello presente nei database ufficiali. La vicenda ha suscitato numerosi commenti e ha portato all’attenzione l’episodio di un errore amministrativo.

Il controllo di polizia effettuato nei confronti di Ilaria Salis in un albergo romano ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico e istituzionale, portando alla luce un errore di valutazione grossolano all’interno della Questura di Roma. Quello che doveva essere un semplice accertamento di routine si è trasformato in un caso diplomatico interno, coinvolgendo i vertici del Viminale e i leader politici di Alleanza Verdi Sinistra. La vicenda ha inizio quando l’europarlamentare si registra presso l’hotel Varese, situato nei pressi della stazione Termini. In quel momento, il sistema informatico della pubblica sicurezza ha segnalato una nota di rintraccio internazionale emessa dai magistrati tedeschi, legata alle indagini sulla Hammerbande, un gruppo estremista di sinistra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Controllo in albergo a Ilaria Salis, scoperto l’errore: nessuno in Questura si accorge del nome

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