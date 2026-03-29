Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’allenatore del Napoli sta cercando di portare in squadra il centrocampista del Bayern Monaco, ritenendolo un acquisto importante per rinforzare il reparto centrale. Goretzka è ritenuto un profilo che può offrire fisicità e esperienza internazionale alla rosa azzurra, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Leon Goretzka rappresenta il profilo ideale per Antonio Conte al Napoli. Secondo Sportmediaset, l’allenatore salentino spinge concretamente per il centrocampista del Bayern Monaco, vedendo in lui un rinforzo capace di aggiungere fisicità ed esperienza internazionale alla rosa azzurra. Goretzka e il modello McTominay: la strategia di Conte. L’interesse del Napoli per Goretzka segue una logica già collaudata. Conte ha dimostrato al Manchester United di saper individuare profili di centrocampisti esperti e fisici: McTominay ne è la prova. Il tedesco rappresenterebbe la replica di quella operazione, un giocatore in grado di imporsi tra i migliori del campionato italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte spinge per il colpo “alla McTominay”: sarebbe un acquisto da sogno

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