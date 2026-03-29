L’ex premier ha espresso posizioni più moderate rispetto alle sue dichiarazioni passate, parlando di una difesa comune e di evitare l’importazione di gas russo. Durante un intervento pubblico, ha fatto riferimento alla necessità di una maggiore cooperazione europea e ha adottato toni più concilianti rispetto alle sue precedenti posizioni eurocritiche. Le sue parole sono state percepite come un passo verso un approccio più collaborativo.

Giuseppe CamaleConte sente l’inebriante profumo di ritorno al governo. Dopo che i risultati del referendum hanno riacceso le speranze del centrosinistra, sveste i panni del barricadero e indossa quelli del responsabile uomo di governo. Le sue parole, in particolare quelle sulla difesa comune europea e sulla Russia pronunciate ieri alla convention per gli Stati Uniti d’Europa sembrano pronunciate dal capo dello Stato Sergio Mattarella (c’è chi sussurra che Giuseppi aspiri addirittura al Quirinale, ma siamo veramente agli spifferi incontrollati). «L’Europa», afferma Conte, «dovrebbe rafforzare la difesa comune europea, è una necessità, dobbiamo iniziare a costruire uno strumento di maggiore integrazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

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