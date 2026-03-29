Antonio Conte dovrà pagare seimila euro dopo aver rivolto un insulto all’arbitro durante la partita di Coppa Italia tra Napoli e Como. La Procura della Federcalcio e il tecnico hanno concordato un accordo in merito all’insulto con cui Conte si rivolgeva all’arbitro, definito “testa di cazzo”. La vicenda si è conclusa con il pagamento della sanzione economica.

Antonio Conte e la Procura della Federcalcio hanno raggiunto un accordo per il “testa di cazzo” che il tecnico del Napoli rivolse all’arbitro di Napoli-Como di Coppa Italia. Conte è stato ascoltato dalla Procura Figc a Castel Volturno. Nella peggiore delle ipotesi, avrebbe rischiato una squalifica. I seimila euro di multa saranno devoluti in beneficenza. Nei prossimi giorni l’accordo sarà ratificato dalla Federcalcio con un comunicato. Conte sarà regolarmente in panchina contro il Milan nel big-match in programma il lunedì di Pasquetta. A dare la notizia è il Corriere dello Sport. La Gazzetta scrisse che nella peggiore delle ipotesi avrebbe rischiato una giornata di squalifica ma aveva anticipato che sarebbe finita con una sezione pecuniaria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte, l’insulto a Manganiello gli costa seimila euro

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