Conte e il testa di c… a Manganiello | patteggiamento e niente squalifica Pagherà una multa

L'ex allenatore ha raggiunto un accordo con la Procura Federale riguardo alle affermazioni fatte nei confronti di un ufficiale di gara, evitando la squalifica e patteggiando una multa. La vicenda riguarda le parole rivolte all'arbitro durante un evento sportivo, con la decisione di risolvere la questione senza ulteriori provvedimenti disciplinari.

Conte e il «testa di c.» a Manganiello: patteggiamento con la Procura Federale e niente squalifica. Pagherà una multa. Antonio Conte eviterà la squalifica a seguito dell’insulto rivolto all’arbitro Gianluca Manganiello durante il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como, disputato lo scorso 11 febbraio allo Stadio Diego Armando Maradona. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico pugliese ha raggiunto un accordo formale con la Procura FIGC per commutare la sanzione in un’ammenda.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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CORRIERE DELLO SPORT - #Conte ha ammesso di aver insultato l’arbitro #Manganiello (gli diede della “testa di c….”), episodio per il quale non fu espulso, e ha trovato un accordo con la Procura Figc. La possibile squalifica di 4 giornate è stata commutata i - facebook.com facebook

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