Consigliere di parità il consiglio comunale di Perugia si muove contro la proposta di abolizione
Il consiglio comunale di Perugia ha deciso di opporsi alla proposta di abolizione della figura del consigliere di parità, presentata a inizio marzo in Parlamento. La proposta mira a eliminare questa figura, che ha il compito di promuovere l’uguaglianza di genere e tutelare le pari opportunità. La posizione del consiglio comunale si inserisce in un dibattito più ampio sulla presenza di questa figura istituzionale.
A inizio marzo è stata presentata in Parlamento la proposta di abolizione della figura delle consigliere dei parità. Il decreto legislativo depositato prevede la creazione, a partire dal 2027, di un “organismo di monitoraggio” e di un “organismo per la parità” con sede a Roma. Nel decreto viene abrogato l’intero capo IV relativo a “Consigliere e consiglieri di parità” con conseguente eliminazione dell’Ufficio della consigliera di parità regionale e territoriale. Nell’atto viene sottolineata il ruolo centrale delle consigliere di parità territoriali e regionali nel portare avanti percorsi di vigilanza sull'attuazione dei principi di... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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