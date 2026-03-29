Il consiglio comunale di Perugia ha deciso di opporsi alla proposta di abolizione della figura del consigliere di parità, presentata a inizio marzo in Parlamento. La proposta mira a eliminare questa figura, che ha il compito di promuovere l’uguaglianza di genere e tutelare le pari opportunità. La posizione del consiglio comunale si inserisce in un dibattito più ampio sulla presenza di questa figura istituzionale.

A inizio marzo è stata presentata in Parlamento la proposta di abolizione della figura delle consigliere dei parità. Il decreto legislativo depositato prevede la creazione, a partire dal 2027, di un “organismo di monitoraggio” e di un “organismo per la parità” con sede a Roma. Nel decreto viene abrogato l’intero capo IV relativo a “Consigliere e consiglieri di parità” con conseguente eliminazione dell’Ufficio della consigliera di parità regionale e territoriale. Nell’atto viene sottolineata il ruolo centrale delle consigliere di parità territoriali e regionali nel portare avanti percorsi di vigilanza sull'attuazione dei principi di... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Consigliere di parità, il consiglio comunale di Perugia si muove contro la proposta di abolizione

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