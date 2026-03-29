concerti e tradizione per il patrono

Durante la festa dedicata al santo patrono si svolgono diversi eventi tra cui concerti, fiere e spettacoli culturali. La Sangiorgese dell’anno viene celebrata con vari appuntamenti, tra cui un concerto di un noto artista italiano. La manifestazione include anche stand di street food e iniziative tradizionali, creando un programma ricco di attività per la comunità locale.

Fiera, Sangiorgese dell’anno, concerto di Leali, cultura e street food Il programma degli eventi in onore del Patrono dal 18 al 26 aprile Il programma ufficiale degli eventi in onore del Patrono si apre domenica 19 aprile con la tradizionale Fiera di San Giorgio per le vie del centro, che si svolgerà alle ore 8 del mattino fino a sera. Giovedì 23 aprile, giorno della festa, le celebrazioni religiose si susseguiranno a partire dalle ore 9,30 nella chiesa di San Giorgio martire. Alle ore 17 si svolgerà la solenne processione con la benedizione del mare in piazza Silenzi e alle 19 verrà celebrata la Santa Messa. In serata, alle ore 21,15, si terrà in teatro l’esibizione del Gran concerto bandistico Città di Porto San Giorgio diretto da Mirco Barani (ingresso libero). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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