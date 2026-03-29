Una giovane donna spagnola, sottratta alla famiglia e vittima di abusi, è stata spinta all’eutanasia dopo aver subito un intervento chirurgico. La sua vicenda evidenzia come lo Stato abbia eliminato la ragazza, portando a una situazione in cui le istituzioni centrali decidono e attuano la morte. La vicenda solleva interrogativi sulle responsabilità e sui limiti delle decisioni di fronte a casi di sofferenza estrema.

La ragazza spagnola sottratta alla famiglia, abusata e spinta all’eutanasia ci pone davanti a un Leviatano che sancisce la morte e decide come somministrarla: l’istituzione massima è schierata dalla parte del male. La vicenda di Noelia Castillo Ramos fa distogliere per intensità lo sguardo dal significato simbolico dell’orrore che mostra. Il mondo ha conosciuto troppo tardi la vicenda di questa ragazza ma tutti sanno che il caso, per quanto singolare, non può essere ritenuto isolato; tutti sanno che questa cosa non solo è già successa, e non solo in Spagna, ma che il mondo per come è stato costruito non potrà che condurre ad altri casi simili. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Con lo Stato che ha soppresso Noelia siamo all’era del tragico meccanico

Articoli correlati

“Nonostante sia una leggenda, Zidane ha mostrato umiltà. Era diverso dagli altri ed era il nostro allenatore. Siamo stati fortunati’ Marcelo racconta ciò che i suoi migliori allenatori del Real Madrid hanno portato al clubSito inglese: Il grande brasiliano Marcelo ha trascorso dieci anni e mezzo al Real Madrid, condividendo lo spogliatoio del Bernabeu non solo con...

Leggi anche: Chi era Ricardo Zamora, il leggendario portiere che ipnotizzava gli attaccanti con lo sguardo (e che ha ispirato Neri Marcorè)

Approfondimenti e contenuti su Con lo Stato che ha soppresso Noelia...

Temi più discussi: Volo interrotto per la chiusura dello spazio aereo? Ecco cosa fare; Nuova batosta per Nordio: l’abuso di ufficio cancellato dal ministro è reato grave per Bruxelles; Quel tram soppresso da decenni e quella metropolitana che tarda (ancora) ad arrivare; Tar Campania: accolto ricorso operatore cancellato da elenco raccolta di gioco, risarcimento da verificare.

Lo stato e gli stataliCon quasi 3 milioni e 300 mila addetti nel 2023 (per l’esattezza, 3.327.854), i poteri pubblici sono la più grande impresa del paese e il maggiore datore di lavoro. Va però subito detto che questo ... ilfoglio.it

Lo Stato, le imprese e le scelteTrovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Si sta aprendo una nuova stagione nei rapporti tra Stati e imprese private? La geopolitica ... corriere.it

Operazione “Drug Parking” della Polizia di Stato a Ragusa: smantellata un’organizzazione criminale attiva nel traffico di cocaina e marijuana tra Comiso e Vittoria, con un giro d’affari stimato di 2 milioni di euro l’anno. 10 i soggetti arrestati all’esito dell’attività. x.com

"Buongiorno deputato Lucky il cane della discarica di pianura e' stato adottato". - facebook.com facebook