È iniziata la campagna elettorale per le amministrative di Bologna del 2027. Giovanni Favia ha presentato ufficialmente la lista civica “Uniti per Bologna”, con l’intenzione di sostenere il riconfermato sindaco uscente, candidato alla rielezione. La sua strategia prevede di arrivare al ballottaggio e di competere con l’attuale primo cittadino al secondo turno.

Presentata la lista civica al centro congressi Sette Gold: obiettivo arrivare al 26%. Attacchi al sindaco Lepore e apertura agli altri candidati civici È ufficialmente partita la corsa verso le comunali di Bologna del 2027. Giovanni Favia ha lanciato la lista civica “Uniti per Bologna”, con l’obiettivo dichiarato di portare il sindaco uscente Matteo Lepore al ballottaggio e poi batterlo al secondo turno. La presentazione si è svolta in una sala gremita al centro congressi Sette Gold, dove Favia ha rilanciato la sua sfida politica dopo settimane di anticipazioni: costruire un’alternativa civica capace di superare sia il centrosinistra sia il centrodestra. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Comunali 2027, Favia scende in campo e lancia “Uniti per Bologna”

Articoli correlati

Favia: “Io candidato sindaco? In autunno avremo il nome del nostro civico. Bologna vuole cambiare, noi l’alternativa per le comunali”Bologna, 26 marzo 2026 - “Bologna è diventata un blocco di potere, una città governata tecnicamente male e con grande arroganza.

Comunali 2026, Italexit scende in campo a Reggio Calabria e provinciaItalexit per l’Italia annuncia ufficialmente che sarà presente con proprie liste e candidati in ciascuno dei centri interessati.

Una selezione di notizie su Comunali 2027 Favia scende in campo e...

Comunali 2027, Favia scende in campo e lancia Uniti per BolognaÈ ufficialmente partita la corsa verso le comunali di Bologna del 2027. Giovanni Favia ha lanciato la lista civica Uniti per Bologna, con l’obiettivo dichiarato di portare il sindaco uscente Matteo ... bolognatoday.it

Favia lancia una sfida civica a Lepore: Costringiamolo al ballottaggioL’ex grillino in campo per le comunali 2027. Il nostro polo al 26%, Io candidato? Prima facciamo un fronte largo ... bologna.repubblica.it