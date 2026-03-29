La Provincia di Forlì-Cesena ha aperto le procedure per il rinnovo delle commissioni elettorali circondariali e delle cinque Sottocommissioni presenti sul territorio. È stato pubblicato un avviso rivolto ai cittadini interessati a partecipare come componenti di queste commissioni, con scadenza prevista per la presentazione delle candidature. Le operazioni riguardano tutte le strutture elettorali della provincia.

Aperto il bando per le Commissioni del territorio, da Forlì a Cesena fino alle vallate. Requisiti minimi e modalità per presentare la domanda entro il 10 aprile: l'incarico è aperto a tutti i cittadini elettori La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato ufficialmente le procedure per il rinnovo della Commissione elettorale circondariale di Forlì e delle sue cinque Sottocommissioni. Con un decreto firmato dal presidente della Provincia, è stato approvato l’avviso pubblico per la raccolta delle candidature necessarie a nominare i membri effettivi e supplenti di competenza del Consiglio provinciale. Le Commissioni elettorali circondariali sono organi incaricati della tenuta e della revisione delle liste elettorali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Commissioni elettorali, al via il rinnovo in tutta la provincia: avviso pubblico per i cittadini

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