Come salvare il pranzo dai gabbiani | basta disegnarci degli occhi finti
Uno studio condotto in Inghilterra ha rilevato che disegnare occhi finti sulle scatole di cibo da asporto riduce i furti da parte dei gabbiani. I ricercatori hanno osservato che questa semplice misura ha portato a una diminuzione significativa degli attacchi degli uccelli, offrendo un metodo efficace per proteggere il cibo durante le pause all’aperto.
Applicare occhi finti sulle scatole di cibo da asporto scoraggia i gabbiani e dimezza i furti. Lo dimostra uno studio recentemente condotto in Inghilterra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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