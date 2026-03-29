Come salvare il pranzo dai gabbiani | basta disegnarci degli occhi finti

Uno studio condotto in Inghilterra ha rilevato che disegnare occhi finti sulle scatole di cibo da asporto riduce i furti da parte dei gabbiani. I ricercatori hanno osservato che questa semplice misura ha portato a una diminuzione significativa degli attacchi degli uccelli, offrendo un metodo efficace per proteggere il cibo durante le pause all’aperto.