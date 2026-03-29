come funzionano i tornei win the button la guida strategica

Abbiamo passato in rassegna diverse modalità di torneo, tutte chiaramente legate al Texas Holdem. L'universo però è variegato e ogni tanto tornano di moda varianti che avevano avuto un successo alterno. Ecco come funziona, soprattutto a livello strategico, il torneo nel quale si vince..il bottone Tra i primi insegnamenti che ogni giocatore riceve al tavolo c'è quello riguardante l'importanza della posizione. Meglio avere KK da UTG o QQ da cutoff? Tra le modalità di gioco davvero interessanti ci sono i tornei win the button. Ecco come funziona il formato più aggressivo Intuitivamente è abbastanza semplice capire la traduzione di questa modalità di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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