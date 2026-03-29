Colpo in trasferta per il Club Arezzo | espugnata Castelfranco con un netto 3-0

Il Club Arezzo ha vinto 3-0 in trasferta contro il Toscanagarden Arno Pi a Castelfranco. La partita si è conclusa con tre reti a favore della squadra ospite, che ha ottenuto così tre punti in classifica. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team in questa fase del campionato.

Pesante vittoria in trasferta per il Club Arezzo, che espugna il campo del Toscanagarden Arno Pi a Castelfranco imponendosi con un netto 3-0 e conquistando tre punti fondamentali in chiave classifica. Prestazione solida e lucida per i “botoli”, capaci di gestire con maturità tutti i momenti del match e di mantenere sempre alta l’attenzione tattica. A trascinare la squadra è stato uno straordinario Dal Monte, autore di 20 punti e vero mattatore dell’incontro. Un successo pesante che consente agli aretini di proseguire la rincorsa in classifica, in vista di un finale di stagione che si preannuncia combattuto. Ora il campionato osserva una pausa per le festività pasquali, ma alla ripresa il Club Arezzo sarà atteso da un appuntamento cruciale: la sfida casalinga contro Grosseto al Maccagnolo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Colpo in trasferta per il Club Arezzo: espugnata Castelfranco con un netto 3-0 Articoli correlati Il Club Arezzo inizia l’anno con un netto 3-0. Battuta l’Academy Sir, ora la sfida a Santa CroceParte benissimo il 2026 del Club Arezzo di pallavolo, che sabato ha vinto e convinto nel derby contro Sir Its Umbria Academy Perugia, imponendosi con... Il Club Arezzo domina Cecina: 3-0 netto al Palazzetto MaccagnoloArezzo, 1 marzo 2026 – Il Club Arezzo domina Cecina: 3-0 netto al Palazzetto Maccagnolo. Contenuti utili per approfondire Club Arezzo Discussioni sull' argomento Prima Categoria E. Colpo Castelnuovese: vittoria con l'Arezzo FA e rincorsa che continua; Pronostici Serie C 2025 2026: guida, quote news giornata 34. Volley – serie b: colpo esterno del Club ArezzoIl risultato della 21^ Giornata Serie B Club Arezzo ... msn.com GranTorino cerca il colpo esterno ad ArezzoSabato 21 marzo alle 19 è in programma la trasferta contro Centro Tecnico BM Aretina, valida per la decima giornata di ritorno della Serie B Interregionale ... tuttosport.com 26 marzo 2026 Lions Club Arezzo Nord Est (Distretto Lions 108 La) Formatore: Ing. Piero Fontana Scuola Secondaria di I Grado Istituto Comprensivo Statale "Francesco Severi" Arezzo - facebook.com facebook