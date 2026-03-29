Colpo da milioni nel parmense | sparisce un Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca

Un quadro di Pierre-Auguste Renoir è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca, situata a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. La sparizione è avvenuta all’interno della struttura e riguarda un’opera di valore. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un prezioso dipinto di Pierre-Auguste Renoir è stato sottratto nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. Si tratta di Les Poissons, opera realizzata intorno al 1917, sparita dalla collezione custodita all’interno di Villa Magnani. Un’opera di grande valore. Il quadro, un olio su tela valutato diversi milioni di euro, rappresenta uno dei rari lavori dell’artista francese presenti stabilmente in una collezione italiana. L’opera appartiene alla fase più matura della produzione di Renoir, caratterizzata da colori intensi e da una resa pittorica più libera, come accade anche per Paysage de Cagnes, esposto nello stesso complesso museale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Colpo da milioni nel parmense: sparisce un Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca Articoli correlati Leggi anche: Renoir rubato dalla fondazione Magnani Rocca: ‘Les Poissons’ vale milioni di euro Leggi anche: Rubato un quadro di Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca: il furto nella casa-museo che ospita i giganti dell’arte Contenuti utili per approfondire Colpo da milioni nel parmense sparisce... Temi più discussi: Clamoroso colpo da 15 milioni di euro nel caveau della banca: scatta l’arresto-bis per il Lupin di Foggia, Olinto Bonalumi; Jérémy Jacquet, il colpo da 60 milioni del Liverpool; Lotto, colpo da oltre 23mila euro ad Arezzo; Colpo a Ragusa: vinto 1 milione di euro. L’incasso è il più alto del 2026. Inter, super colpo da 50 milioni! Pronto il sacrificio di un big per il campione d’EuropaL'Inter starebbe valutando di inserirsi nella corsa per un super colpo da 50 milioni, sacrificando un big della rosa: tutti i dettagli ... spaziointer.it Mercato Inter, i nerazzurri fanno sul serio: Romano esce allo scoperto sul colpo da oltre 50 milioniL'Inter sogna in grande ed è pronta ad un investimento importante per la prossima estate. Pronto un colpo da oltre 50 milioni di euro. spaziointer.it Il colpo da film sui motori degli aerei: rubati in Spagna 625 pezzi «non più sicuri», l’allarme dell’agenzia europea x.com Colpo all’alba in un noto negozio di abbigliamento maschile in via Fratelli Maristi a #Giugliano. Intorno alle 5:30, una banda composta da cinque o sei persone ha assaltato “Ricerca Boutique”. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero arrivati - facebook.com facebook