A una settimana dalla Pasqua, in Romagna si intensificano le attività nei negozi dedicati a prodotti tipici e dolci pasquali. Tra colombe artigianali e uova dai gusti innovativi, i negozi si preparano a offrire alternative ai classici, attirando clienti in cerca di sapori diversi. La tradizione si combina con proposte nuove, mentre i negozi si organizzano per la vendita dei prodotti pasquali.

"Oltre la tradizione, i clienti cercano lo stupore di sapori insoliti e artigianali": a Savignano la Pasqua diventa un viaggio sensoriale tra colombe d’autore e degustazioni di cioccolato ricercato Manca solo una settimana alla Pasqua e in Romagna, terra dove la tavola è rito e condivisione, la caccia al regalo perfetto e al sapore autentico entra nel vivo. Se il Natale è il tempo dei grandi cesti della tradizione, la Pasqua chiede freschezza, artigianalità e - perché no - anche un pizzico di audacia negli abbinamenti che rompa la monotonia del già visto. A Savignano sul Rubicone, lungo la via Emilia, questa filosofia trova casa da Quid Rodosio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Colombe d'autore e uova dai sapori insoliti: il negozio che trasforma la Pasqua in un viaggio nel gusto

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