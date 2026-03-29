Collision 28.032026 Always Babes? Always Babes

Il 28 marzo 2026 si è svolto l’evento Collision presso l’Alliant Energy PowerHouse di Cedar Rapids. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi interventi e sessioni tematiche, attirando un pubblico variegato di professionisti e appassionati del settore. Durante la giornata si sono svolti interventi di relatori provenienti da diverse aziende e organizzazioni, con focus su innovazione e tecnologia.

Benvenuti all’analisi di Collision, in diretta dall’Alliant Energy PowerHouse di Cedar Rapids, Iowa. Serata ricca d’azione con la Divine Dominion impegnata nella prima difesa dei titoli di coppia femminili contro le Babes of Wrath, i Death Riders che affrontano i Private Party e un main event che vede Kevin Knight sfidare Kazuchika Okada per il titolo International. AEW Women’s Tag Team Championship Match: Divine Dominion (Megan Bayne & Lena Kross) (c) vs Babes of Wrath (Willow Nightingale & Harley Cameron) (3,5 5) Le quattro lottatrici partono subito con una rissa al suono della campana. Le sfidanti prendono il controllo iniziale su Bayne... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Collision 28.03.2026 Always Babes? Always Babes Articoli correlati Collision 07.03.2026 Diventare killerBenvenuti all’analisi di Collision, in diretta dalla Tucson Arena di Tucson, Arizona. Collision 21.03.2026 Slam Dunk SaturdayBenvenuti all’analisi del Collision, andato in onda dalla Save Mart Arena di Fresno, California. You can always count on unique talent at #americanidol!