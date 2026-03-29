Clima in Italia oltre 200 adesioni all’Ora della Terra | a Napoli spento il Maschio Angioino

In Italia, più di 200 adesioni hanno partecipato all'iniziativa dell’Ora della Terra, che si è svolta quest’anno alle ore 20. Numerose città hanno spento le luci, tra cui Napoli, dove il Maschio Angioino è rimasto al buio durante l’evento. L’iniziativa ha coinvolto diverse località con spegnimenti e altre attività legate alla sensibilizzazione sul clima.

Con oltre 200 adesioni solo in Italia tra spegnimenti e iniziative si è svolta anche quest’anno alle ore 20.30 di sabato 28 marzo Earth Hour, l’Ora della Terra. La mobilitazione globale organizzata dal WWF è giunta quest’anno alla sua ventesima edizione con l’obiettivo di sempre: regalare un’ora del proprio tempo alla lotta alla crisi climatica e alla salute del Pianeta. Proprio seguendo questo obiettivo cittadini, città e aziende di tutta Italia e tutto il mondo hanno spento le loro luci per 60 minuti. A livello globale l’iniziativa ha coinvolto monumenti come l’Opera House di Sidney, la Tokyo Tower, la Tour Eiffel, il Louvre, l’Arco di Trionfo, la Sagrada Familia a Barcellona, la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, la Porta di Brandeburgo a Berlino e molti altri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Ambiente, il 28 marzo torna l’Ora della Terra: luci spente al Maschio Angioino Giro d’Italia a Napoli, Maschio Angioino illuminato in rosaNAPOLI, 29 gennaio 2026 – È iniziato il conto alla rovescia verso il Giro d’Italia. Contenuti e approfondimenti su Ora della Terra Discussioni sull' argomento Earth Hour 2026: Da Tokyo a New York un'ora a luci spente per il Pianeta; Earth Hour, luci spente nel mondo per l’Ora della Terra; Quando il buio illumina il futuro: UniTo partecipa all'Earth Hour 2026; Earth Hour 2026, scattano i sessanta minuti al buio per il clima e il pianeta. Earth Hour #OradellaTerra a #Revere Comune di Borgo Mantovano con WWF Mantovano. - facebook.com facebook Sabato 28 marzo 2026 alle 20.30 torna Earth Hour – L’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal Wwf, quest’anno alla sua ventesima edizione x.com