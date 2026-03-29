Classe di merito | cos’è e come funziona il bonus-malus?

La classe di merito, detta anche CU o Classe Universale, rappresenta l’indicatore principale usato dalle compagnie assicurative per determinare il costo della polizza RC Auto. Essa si basa sul comportamento del conducente e influisce direttamente sull'importo del premio assicurativo. La sua assegnazione dipende da fattori come il numero di sinistri e la durata della copertura, influenzando così il costo finale della polizza.

Cos’è la classe di merito. La classe di merito (CU, Classe Universale) è il parametro principale che le compagnie assicurative usano per calcolare il premio della polizza RC Auto. Introdotta con il sistema unico nazionale, classifica ogni assicurato in una scala da 1 (la migliore) a 18 (la peggiore) in base alla sua storia di sinistri. Un guidatore con classe 1 paga una frazione del premio rispetto a chi si trova in classe 14 o superiore. La differenza può superare il 200% a parità di veicolo e coperture. Le 18 classi e il punto di partenza. Chi stipula per la prima volta una polizza RC Auto senza avvalersi della Legge Bersani viene assegnato alla classe 14, considerata la classe di ingresso. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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